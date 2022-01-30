Решить несколько задач на алгоритмы на Python

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок826 просмотров
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Задача: В ближайшие дни нужно будет решить несколько (4-5) задач на алгоритмы на python в течении определенного времени (4-5ч).

Нужен исполнитель с опытом решения подобных задач (учитывать граничные условия и т.д.)

Python
2 года назад
guest_1643651796503
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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