Привязать бд access к готовой игре unity

Задачи: 1) Необходимо написать бота под сайт [url=https://wnhub.io/]https://wnhub.io/[/url] (логин и пароль для доступа будут выданы), который сможет рассылать личные кастомизированные сообщения участникам хаба, основываясь на информации, извлеченной с помощью парсера из задачи 2. Сообщение должно строиться по произвольному шаблону, ...
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Есть готовая игра, в ней прописан Score счётчик, написанный через PlayerPrefs, скрипт подсчёта очков уже готов, мне нужно заменить PlayerPrefs на БД Microsoft access
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