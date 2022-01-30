Система учета товара на складе

Веб- приложение позволяется администратору видеть список задач для производства, создавать\изменять задачи, следить за количеством готовых единиц на складе. Просматривать логи – когда, кем и что было добавлено или убрано со склада. Добавлять\изменять\удалять рабочие станции. Видеть список «отметок» оператора об проблемах на производстве деталей.

На производстве установлены рабочие станции двух типов – «Обычная» и «сборка».

Обычная станция состоит из raspberry pi 4, этикеточного принтера EasyCoder PM4I и механической кнопки. Станция подключена в локальную сеть через wi fi или lan. Каждая станция имеет свою веб-страничку, зайдя на которую оператор может увидеть общий список задач для производства, выбрать свою задачу и начать работать. Выбрав задачу оператор нажимает кнопку и система генерирует qr code, который печатает этикеточный принтер. В случае проблемы – деталь была повреждена или принтер не напечатал наклейку – через веб приложение оператор может поставить «отметку» о проблеме, которую увидит администратор.

Станция «Сборка» состоит из raspberry pi 4 и камеры raspberry, которая используется как считыватель qr кодов. Оператор так же подключается к станции и выбирает свою задачу. Пронося детали с qr code мимо камеры, система считывает кода и меняет статусы деталей с «не упакованы» на «упакованы».

Работник производства (оператор) при помощи любого смартфона\планшета или пк может подключится к рабочей станции.

Более детальное ТЗ пришлю отдельно.

Технологии для реализации - обсуждаемо.

Рабочие станции базируются на raspi

Разработка проекта с нуля