Система учета товара на складе

Необходимо провести интеграцию ERP системы учета товаров с R-keeper на C# Подробности в ТЗ для тех, кто заинтересуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Веб- приложение позволяется администратору видеть список задач для производства, создавать\изменять задачи, следить за количеством готовых единиц на складе. Просматривать логи – когда, кем и что было добавлено или убрано со склада. Добавлять\изменять\удалять рабочие станции. Видеть список «отметок» оператора об проблемах на производстве деталей.
На производстве установлены рабочие станции двух типов – «Обычная» и «сборка».
Обычная станция состоит из raspberry pi 4, этикеточного принтера EasyCoder PM4I и механической кнопки. Станция подключена в локальную сеть через wi fi или lan. Каждая станция имеет свою веб-страничку, зайдя на которую оператор может увидеть общий список задач для производства, выбрать свою задачу и начать работать. Выбрав задачу оператор нажимает кнопку и система генерирует qr code, который печатает этикеточный принтер. В случае проблемы – деталь была повреждена или принтер не напечатал наклейку – через веб приложение оператор может поставить «отметку» о проблеме, которую увидит администратор.
Станция «Сборка» состоит из raspberry pi 4 и камеры raspberry, которая используется как считыватель qr кодов. Оператор так же подключается к станции и выбирает свою задачу. Пронося детали с qr code мимо камеры, система считывает кода и меняет статусы деталей с «не упакованы» на «упакованы».
Работник производства (оператор) при помощи любого смартфона\планшета или пк может подключится к рабочей станции.
Более детальное ТЗ пришлю отдельно.
Технологии для реализации - обсуждаемо.
Рабочие станции базируются на raspi
Разработка проекта с нуля
- Похожие заказы
- $2200Прикладное ПО5 заявокЗакрыт2 года назад
- $330
Нам необходимо загружать большое кол-во картинок (NFT) на Alpha Art ( маркетплейс на Solana ). Картинки с json файлами и их CID номер в ipfs хранилище уже есть.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
Задача: В ближайшие дни нужно будет решить несколько (4-5) задач на алгоритмы на python в течении определенного времени (4-5ч). Нужен исполнитель с опытом решения подобных задач (учитывать граничные условия и т.д.)Прикладное ПО5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен бот-администратор для телеграм канала на основе бота Hidethisbot, выполняющий следующие функции: - ведение базы данных пользователей по id - отслеживание у подписчиков пробной бесплатной и постоянной платной подписки и взимание платы за подписку (через ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт2 года назад
У меня есть программа для массовой рассылки сообщений в дискорде,мне нужно добавить функцию либо написать с нуля на любом другом движке,для моментальной рассылки сообщений нововступившим участникам в группуПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $20
Есть готовая игра, в ней прописан Score счётчик, написанный через PlayerPrefs, скрипт подсчёта очков уже готов, мне нужно заменить PlayerPrefs на БД Microsoft accessПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $100
Задачи: 1) Необходимо написать бота под сайт [url=https://wnhub.io/]https://wnhub.io/[/url] (логин и пароль для доступа будут выданы), который сможет рассылать личные кастомизированные сообщения участникам хаба, основываясь на информации, извлеченной с помощью парсера из задачи 2. Сообщение должно строиться по произвольному шаблону, ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо произвести интеграцию системы бонусов SAGI с R-Keeprer 7 посредством разработки ПО, для примера можно взять один из аналогов подобной системы:- docs.loona.ai/guides/integration.html#iiko- store.uds.app/integrations/r-keeper-inform(сами экзешники можем дать после отклика)Документация RK7- docs.rkeeper.ruКраткое описание:Интеграцию должен настраивать специалист r-keeper. ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Есть большая таблица экселевская. В том числе там есть номера телефоном - которые не вынесены в отдельные поля таблицы а идут вперемешку с другим текстом. Стандарт написания номера телефона также разный: от +380ХХХХХХХХХХ до 0ХХ ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт2 года назад
Работа делится на 4 последовательных этапа. Необходимо написать программу/программы, которые: [list=1][*]Выполняет лексический анализ (Парсинг кода по служебным словам, идентификаторам(названиям переменных) и составить табличку). Пример: int a = 1; (id: 0, lex: TYPE_WORD, value: "int")(id: 1, lex: ID, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад