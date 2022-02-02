Создать ETL процесс, получающий выгрузку данных

Веб- приложение позволяется администратору видеть список задач для производства, создавать\изменять задачи, следить за количеством готовых единиц на складе. Просматривать логи – когда, кем и что было добавлено или убрано со склада. Добавлять\изменять\удалять рабочие станции. Видеть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предоставляется выгрузка за последние три дня, ее надо обработать.
Данные должны быть загружены в хранилище.
По результатам загрузки необходимо строить витрину отчетности по мошенническим операциям.
Признаки мошеннических операций.
1. Совершение операции при просроченном или заблокированном паспорте.
2. Совершение операции при недействующем договоре.
3. Совершение операций в разных городах в течение одного часа.
4. Попытка подбора суммы.
Ожидаемый результат: успешная загрузка одной фактовой таблицы и
одной таблицы измерений, отлов хотя бы двух случаев мошенничества.
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