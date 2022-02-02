Софт-оболочка для контроля за торговлей

прописать торговую стратегию на Python на готовом терминале подключающемся к бирже Binance задача - осуществлять торговлю по аналогии с действующей стратегией высокочастотно в заданном гипотетическом канале. В случае выхода за пределы канала останавливать стратегию до передачи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По АПИ ключам Binance будет вестись фьючерсная торговля. Для безопасности клиентов необходим софт оболочка с удобным и приятным дизайном, который человек может установить на удаленку для контроля за торговлей и аналитикой доходности/просадки.
1 Раздел. Настройки
1. Логин пользователя: (вводиться произвольно пользователем - пример sega444)
2. Раздел (поле) для ввода API KEY и secret KEY
- Кнопка сохранить ключи, далее возможность редактирование ключей вырубается.
- В случае если пользователь захочет сменить АПИ, необходима кнопка создать запрос на смену АПИ, после нажатия кнопки выходит надпись "обратитесь в телеграмм-поддержку с запросом на смену АПИ и мы ему выдаем логин аккаунта поддержки.
Через 30 минут после нажатия кнопки Запрос на смену АПИ у него автоматически разблокируется основное раздел(поле) для ввода АПИ.
3. Кнопка Start - при нажатой кнопке старт, он пропускает все сделки которые идут по его АПИ ключам. Как только пользователь ее нажимает нам владельцам софта должно приходить уведомление в телеграмм
А) пользователь sega444 активировал торговлю
Б) Баланс пользователя
4. Кнопка STOP - при нажатой кнопке стоп, он автоматически закрывает/продает все сделки, которые открываются по АПИ ключам. Как только пользователь ее нажимает нам владельцам софта должно приходить уведомление в телеграмм
А) пользователь sega444 остановил торговлю
Б) Баланс пользователя
Полное ТЗ в лс. Готов рассмотреть ваши предложения. Срок исполнения не более 2-3 недель.
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