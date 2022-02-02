Софт-оболочка для контроля за торговлей

По АПИ ключам Binance будет вестись фьючерсная торговля. Для безопасности клиентов необходим софт оболочка с удобным и приятным дизайном, который человек может установить на удаленку для контроля за торговлей и аналитикой доходности/просадки.

1 Раздел. Настройки

1. Логин пользователя: (вводиться произвольно пользователем - пример sega444)

2. Раздел (поле) для ввода API KEY и secret KEY

- Кнопка сохранить ключи, далее возможность редактирование ключей вырубается.

- В случае если пользователь захочет сменить АПИ, необходима кнопка создать запрос на смену АПИ, после нажатия кнопки выходит надпись "обратитесь в телеграмм-поддержку с запросом на смену АПИ и мы ему выдаем логин аккаунта поддержки.

Через 30 минут после нажатия кнопки Запрос на смену АПИ у него автоматически разблокируется основное раздел(поле) для ввода АПИ.

3. Кнопка Start - при нажатой кнопке старт, он пропускает все сделки которые идут по его АПИ ключам. Как только пользователь ее нажимает нам владельцам софта должно приходить уведомление в телеграмм

А) пользователь sega444 активировал торговлю

Б) Баланс пользователя

4. Кнопка STOP - при нажатой кнопке стоп, он автоматически закрывает/продает все сделки, которые открываются по АПИ ключам. Как только пользователь ее нажимает нам владельцам софта должно приходить уведомление в телеграмм

А) пользователь sega444 остановил торговлю

Б) Баланс пользователя

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