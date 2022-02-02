Автоматическая выдача online-чека при оплате QR-кодом

Цель:клиент должен получить чек автоматически на почту или телефон ( отправляется через сервис лалайфпэй). Нужно сделать связку через API, банка и онлайн кассы.

QR код образуется в банке "точка", он статистический и далее распечатывается, клиент сканирует его с картинки.

Онлайн касса и выдача чека в сервисе lifepay.

При сканировании кода обязательно клиент должен вписывать или номер телефона или свою почту для получения чека. Всё заполнение информации только со стороны клиента, и выдача чека без участия продавца. По возможности к QR коду подшить название услуги, это уже вшита в QR коде при создании статистического. Связка происходит через Api. Клиент вбивает сумму, оплачивает, данные уходят в банк. Lifepay должен подтянуть автоматически номер телефона ,услугу и сумму и выслать на указанный номер телефона смс с чеком. Это у них реализовано, но при ручном заполнении. Требуется самописное решение на любой платеж, который поступает в точку банк через QR код.

Краткий алгоритм:

Оплата по QR kod.

Данные клиента с телефоном высвечиваются в банке.

Через åpi банк отправляет телефон в онлайн кассу и выдается автоматически чек в виде смс на телефон клиента

Данные об интеграции по åpi от банка https://enter.tochka.com/doc/v2/redoc#tag/Servis-SBP:-Rabota-s-QR-kodami

Данные от lifepay https://apidoc.life-pay.ru/cloud-print/index#

Недостающие данные, которые могут понадобятся для отправки чека, можно подподтягивать с базы, которкю заполним заранее.