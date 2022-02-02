Разработка на Node JS

Нужна будет "многосерверная" система (горизонтальное масштабирование с полным дублированием на каждом узле), у которой есть общая очередь задач. К каждому серверу подключаются клиенты, которые эти задачи и генерируют.

Вас не должны пугать

SQL/SQLIte

Rabbit MQ/Kafka

docker

Electron

если в арсенале есть и React Native, то вообще хорошо