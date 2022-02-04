Требуется программа, которая смогла бы размещать заказ на 4 сайта

Требуется программа, которая смогла бы размещать заказ на 4 разных сайта. Сайты БЕЗ API

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Я работаю с фриланс биржами, они примерно одинаковые по размещению и описанию заказов. пример на фото (фото 11111 и 22222).

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Нужна такая программа, при вводе информации + добавлению фото – они размещались во всех 4 биржах.

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Сейчас более подробно: На фото есть макет окна уже готовой программа, мне нужно сделать такое же.

На фото видно как должна выглядеть программа:

Под цифрой 1 показаны сервисы (Сайты) на которые мы, путем нажатия на галочки, выбираем сайты, будем выкладывать наш заказ. Ниже кнопка "проверить сессии" - она нужна для проверки авторизации на четырех сайтах.

Ниже будет кнопка "Опубликовать" при нажатии она меняется на "загрузить" и идет процессы публикации на сайты.

Ниже кнопка "сбросить" она будет нужна для сброса настроек и удаления текста, чтобы заново оформить новый заказ и опубликовать его, без закрытия программы.

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Под цифрой 2 - у нас два окна, в первом окне "Параметры" -мы будем устанавливать основные параметры и нашего заказа, как показано на фото, это Название, цена, тип работы и т.д. Второе окно, это уже окно для описания заказа, то есть там будет возможность только описания в текстовой форме, описание заказа.

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Под цифрой 3 на фото - у нас "уникальные настройки" - т.е после заполнения окна "Параметры" можно будет детально посмотреть или донастраивать каждый сайт отдельно, если вдруг какое то из описаний не совпала + туда можно добавить какие то отдельные настройки, характерные для каждого отдельного сайта.

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Описание возможностей:

1) Возможность выбора (Возможность проставляя галочки, выбирать в какие биржи будет размещен заказ, по умолчанию все)

2) Возможность авторизации на сайте через программу + введение код безопасности (если сайт того требует)

3) На некоторых сайтах есть возможность выбора конкретного исполнителя, это тоже нужно учитывать

4) Возможность загружать файлы. (причем в любую область программа, путем переноса файла в эту область)

5) На некоторых сайтах есть лимит по объему загруженных файлов (до 10 или 15 мб), это надо учесть. Чтобы программы выдавала что-то, что для данного сайта превышен лимит.

6) Сделать возможность не только через нажатие добавлять файл в заказ (через проводник/путь к файлу) но и переносом файла на иконку "добавить файл"

7) Также должна быть кнопка "сбросить" (как на фото), которая очищает текст и файлы, чтобы заполнить уже новой информацией и загрузить файлы

8) При заполнении окна "Параметры" установленные параметры должны автоматически заполняться в окне "уникальные настройки". То есть, как на фото, в окне "Конфигурации" я ставлю название предмета и тип работы, и они автоматически проставляются в окне уникальные настройки, на всех четырех сайтах.

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Хотелось бы также иметь возможность в будущем дорабатывать программу и исправлять косяки, при появлении.

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Пример того что хочу на фото. Также два скрина с сайтов.

Вот сами сайты

studwork.org/

vsesdal.com/

a24.biz/

resheaem.net