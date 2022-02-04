прописать торговую стратегию на Python на готовом терминале подключающемся к бирже Binance задача - осуществлять торговлю по аналогии с действующей стратегией высокочастотно в заданном гипотетическом канале. В случае выхода за пределы канала останавливать стратегию до передачи ...
Требуется программа, которая смогла бы размещать заказ на 4 сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программа, которая смогла бы размещать заказ на 4 разных сайта. Сайты БЕЗ API
-
Я работаю с фриланс биржами, они примерно одинаковые по размещению и описанию заказов. пример на фото (фото 11111 и 22222).
-
Нужна такая программа, при вводе информации + добавлению фото – они размещались во всех 4 биржах.
-
Сейчас более подробно: На фото есть макет окна уже готовой программа, мне нужно сделать такое же.
На фото видно как должна выглядеть программа:
Под цифрой 1 показаны сервисы (Сайты) на которые мы, путем нажатия на галочки, выбираем сайты, будем выкладывать наш заказ. Ниже кнопка "проверить сессии" - она нужна для проверки авторизации на четырех сайтах.
Ниже будет кнопка "Опубликовать" при нажатии она меняется на "загрузить" и идет процессы публикации на сайты.
Ниже кнопка "сбросить" она будет нужна для сброса настроек и удаления текста, чтобы заново оформить новый заказ и опубликовать его, без закрытия программы.
-
Под цифрой 2 - у нас два окна, в первом окне "Параметры" -мы будем устанавливать основные параметры и нашего заказа, как показано на фото, это Название, цена, тип работы и т.д. Второе окно, это уже окно для описания заказа, то есть там будет возможность только описания в текстовой форме, описание заказа.
-
Под цифрой 3 на фото - у нас "уникальные настройки" - т.е после заполнения окна "Параметры" можно будет детально посмотреть или донастраивать каждый сайт отдельно, если вдруг какое то из описаний не совпала + туда можно добавить какие то отдельные настройки, характерные для каждого отдельного сайта.
-
Описание возможностей:
1) Возможность выбора (Возможность проставляя галочки, выбирать в какие биржи будет размещен заказ, по умолчанию все)
2) Возможность авторизации на сайте через программу + введение код безопасности (если сайт того требует)
3) На некоторых сайтах есть возможность выбора конкретного исполнителя, это тоже нужно учитывать
4) Возможность загружать файлы. (причем в любую область программа, путем переноса файла в эту область)
5) На некоторых сайтах есть лимит по объему загруженных файлов (до 10 или 15 мб), это надо учесть. Чтобы программы выдавала что-то, что для данного сайта превышен лимит.
6) Сделать возможность не только через нажатие добавлять файл в заказ (через проводник/путь к файлу) но и переносом файла на иконку "добавить файл"
7) Также должна быть кнопка "сбросить" (как на фото), которая очищает текст и файлы, чтобы заполнить уже новой информацией и загрузить файлы
8) При заполнении окна "Параметры" установленные параметры должны автоматически заполняться в окне "уникальные настройки". То есть, как на фото, в окне "Конфигурации" я ставлю название предмета и тип работы, и они автоматически проставляются в окне уникальные настройки, на всех четырех сайтах.
-
Хотелось бы также иметь возможность в будущем дорабатывать программу и исправлять косяки, при появлении.
-
Пример того что хочу на фото. Также два скрина с сайтов.
Вот сами сайты
- Похожие заказы
- $100Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Цель:клиент должен получить чек автоматически на почту или телефон ( отправляется через сервис лалайфпэй). Нужно сделать связку через API, банка и онлайн кассы. QR код образуется в банке "точка", он статистический и далее распечатывается, клиент сканирует ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
- $50
программа ищет номера с досок обьявлений, по ссылкам, но по одной ссылке! нужно сделать бот в телеграмме и программу что бы загружать файл Excel с ссылками на обьявления и уже что бы прога выдавала номера ...Закрыт2 года назад
- $300
Нужно написать скрипт для парсинга Webull. В десктопном и мобильном приложении есть нужные данные. Так же есть неофициальные api написанные на python, где нет требуемого метода. Требуется: - Кроссплатформенный скрипт на python или go, сокет-сервер для подключения ...Закрыт2 года назад
Требуется парсер, который в режиме онлайн будет собирать данные из карточек объявлений Авито. Для фильтрации итоговых списков необходимо предусмотреть черный список авторов, проверку на дубли и проверку на наличие стоп-слов в заголовках. Чистовые списки мануально экспортируются ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт2 года назад
- $200
По АПИ ключам Binance будет вестись фьючерсная торговля. Для безопасности клиентов необходим софт оболочка с удобным и приятным дизайном, который человек может установить на удаленку для контроля за торговлей и аналитикой доходности/просадки. 1 Раздел. Настройки 1. Логин ...Закрыт2 года назад
Цель:клиент должен получить чек автоматически на почту или телефон ( отправляется через сервис лалайфпэй). Нужно сделать связку через API, банка и онлайн кассы. QR код образуется в банке "точка", он статистический и далее распечатывается, клиент сканирует ...Закрыт2 года назад
Нужна будет "многосерверная" система (горизонтальное масштабирование с полным дублированием на каждом узле), у которой есть общая очередь задач. К каждому серверу подключаются клиенты, которые эти задачи и генерируют. Вас не должны пугать SQL/SQLIte Rabbit MQ/Kafka docker Electron если в арсенале есть ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно написать или помочь нам написать алгоритм и/или рабочий прототип (на любом языке) нахождения оптимального маршрута курьера с учетом гибких временных окон. Пишите пожалуйста если есть опыт в данном направлении.Закрыт2 года назад
Есть 4 параметра и выкройка из нескольких деталей от 2х до 13и В интерфейсе выбор модели ( 8 шт ) И поля для ввода 4х параметров По закономерностям программа изменяет детали выкройки И выдает рисунок 1:1 для печати или ...Закрыт2 года назад