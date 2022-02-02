Есть программа, Есть API, нужно сделать интеграцию

программа ищет номера с досок обьявлений, по ссылкам, но по одной ссылке! нужно сделать бот в телеграмме и программу что бы загружать файл Excel с ссылками на обьявления и уже что бы прога выдавала номера в сборе с ссылками! видео работы программы предоставлю!) и примеры файлов! по цене договоримся!