Есть программа, Есть API, нужно сделать интеграцию

прописать торговую стратегию на Python на готовом терминале подключающемся к бирже Binance задача - осуществлять торговлю по аналогии с действующей стратегией высокочастотно в заданном гипотетическом канале. В случае выхода за пределы канала останавливать стратегию до передачи ...
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программа ищет номера с досок обьявлений, по ссылкам, но по одной ссылке! нужно сделать бот в телеграмме и программу что бы загружать файл Excel с ссылками на обьявления и уже что бы прога выдавала номера в сборе с ссылками! видео работы программы предоставлю!) и примеры файлов! по цене договоримся!
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