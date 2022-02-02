Парсинг данных приложения

Нужно написать скрипт для парсинга Webull. В десктопном и мобильном приложении есть нужные данные. Так же есть неофициальные api написанные на python, где нет требуемого метода.

Требуется:

- Кроссплатформенный скрипт на python или go, сокет-сервер для подключения любым клиентом;

- Простой запуск "в пару кликов";

- При запуске должен обновлять информацию;

- Выдача по всех данных по всем тикерам (при наличии информации);

- Данные должны браться из файла, тикеры в нём по одному в столбик;

- Реализовать хранение логов;

- Должен висеть в трее в виндоус или в фоне в линуксах;

- В случае, если отваливается авторизация вибула/происходит срыв коннекта – происходит переподключение с минимальными временными затратами;

- Выдача требуемых данных.

Бюджет открыт, сроки горят. Максимальный срок вижу в неделю, но скорость готова поощрить материально.