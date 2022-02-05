На базе СРМ системы сделать базу данных клиентов

Задача: на базе СРМ системы ( АМО СРМ) сделать базу данных клиентов, в которой можно будет производить действия:

После взаимодействия по одному из каналов : Instagram , Facebook, chat Website , ManyChat, email - вводить клиента в базу.

Иметь возможность контактировать с клиентом по этим каналам.

Вести теги ( по темам взаимодействия)

Писать серию писем или серию сообщений в мессенджерах.

Отслеживать платежи клиента.

Разработать чат бот.

Нужен специалист, хорошо знающий как связать в одну систему : Messenger Facebook , Direct Instagram , WhatsApp , Many Chat , а также чат на сайте Wordpress и CRM систему АМО СРМ, а также платежную систему на сайте Wordpress.Что есть: веб-сайт на Wordpress;мессенджеры: Facebook, WhatsApp, Telegram, Direct Instagram;CRM система АМО,Платежный портал на сайте.Срок : 2-3 недели.