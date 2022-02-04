Приватное приложение для Chrome

Требуется разработать непубличное приложение для Google Chrome. Основная задача, которая он решает это загрузка логина/пароля со стороннего скрипта, вставка в нужный инпут. Вход в нужный сервис пользователем расширения.

1. Пользователь открывает нужный сайт

2. Нажимает на расширение делает нужный поиск по параметрам. В ответ получает логин и пароль

3. Вставляет полученный логин и пароль в инпут (автоматически, чтобы не приходилось копировать и вставлять вручную)

4. Производит авторизацию в сервисе

5. Расширение получает cookie и отправляет их методом POST на нужный скрипт

6. Удаляет все записанные cookie этого сайта

Все остальные подробности после выбора исполнителя.