Специалист по работе с amoCRM и ГетКурс

Необходимо внести небольшие правки в бэкенд и фронтенд. Ищу долгосрочные отношения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Образовательная компания "Marketing Gamers" Кира Уланова (https://marketinggamers.com)
ищет подрядчика по работе с amoCRM и ГетКурс
Требуется: собрать CRM-систему для Отдела продаж в amoCRM, сделать необходимые интеграции, в том числе и с ГетКурс
От вас:
- Отличное знание всей техчасти amoCRM
- Понимание, как работают воронки в онлайн-школах
- Ответственность
- Инициативность
- Без срыва дедлайнов
Пишите, обсудим!
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