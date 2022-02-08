Задача по экселю

$4
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки1004 просмотра
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Нужно сделать функцию,

которая бы позволяла изымать из записи вида:

212.98.224.33.pendns.net

домен 2 и 1 уровня, т.е.

pendns.net

Все взаимодействия с представителем заказчика ведутся через скайп.

2 года назад
alex4maksimishin
Алекс 
41 годУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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