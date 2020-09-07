alex4maksimishin

Нужно сделать функцию, которая бы позволяла изымать из записи вида: 212.98.224.33.pendns.net домен 2 и 1 уровня, т.е. pendns.net Все взаимодействия с представителем заказчика ведутся через скайп.
- $4Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
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[table]Требуется настроить потсфикс для фильтрации base64- и Quoted-printable-закодированных писем. У нас настроена фильтрация средствами постфикса: check_sender_access = hash:/etc/postfix/sender_access header_checks = pcre:/etc/postfix/header_checks body_checks = pcre:/etc/postfix/body_checks Для забаненых писем вызывается хук: myhook unix - n n - - pipe flags=F user=www-data argv=/etc/postfix/postfix.php ${sender} ${size} ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить потсфикс для фильтрации base64- и Quoted-printable-закодированных писем. У нас настроена фильтрация средствами постфикса: check_sender_access = hash:/etc/postfix/sender_access header_checks = pcre:/etc/postfix/header_checks body_checks = pcre:/etc/postfix/body_checks Для забаненых писем вызывается хук: myhook unix - n n - - pipe flags=F user=www-data argv=/etc/postfix/postfix.php ${sender} ${size} ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется девушка приятной внешности (20-28 лет), которая будет в кадре, пример: https://www.youtube.com/watch?v=b3mbNciQ4ZI https://www.youtube.com/watch?v=uIFWJdbnzz4 Съемка возможна на телефон, желательно на штативе. Необходимо быть в кадре и произвести некоторую информацию, которая будет предоставлена. Крайне важно, чтобы информация не читалась с листа, а ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт3 года назад