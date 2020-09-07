alex4maksimishin

Алекс alex4maksimishin

 
41 годУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
ПИШИТЕ В СКАЙП: live:9557442f0e058582

ПИШИТЕ В СКАЙП: live:9557442f0e058582

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Задача по экселю

    $4

    Нужно сделать функцию, которая бы позволяла изымать из записи вида: 212.98.224.33.pendns.net домен 2 и 1 уровня, т.е. pendns.net Все взаимодействия с представителем заказчика ведутся через скайп.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка антиспама для Postfix

    [table]Требуется настроить потсфикс для фильтрации base64- и Quoted-printable-закодированных писем. У нас настроена фильтрация средствами постфикса: check_sender_access = hash:/etc/postfix/sender_access header_checks = pcre:/etc/postfix/header_checks body_checks = pcre:/etc/postfix/body_checks Для забаненых писем вызывается хук: myhook unix - n n - - pipe flags=F user=www-data argv=/etc/postfix/postfix.php ${sender} ${size} ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка антиспама для Postfix

    Требуется настроить потсфикс для фильтрации base64- и Quoted-printable-закодированных писем. У нас настроена фильтрация средствами постфикса: check_sender_access = hash:/etc/postfix/sender_access header_checks = pcre:/etc/postfix/header_checks body_checks = pcre:/etc/postfix/body_checks Для забаненых писем вызывается хук: myhook unix - n n - - pipe flags=F user=www-data argv=/etc/postfix/postfix.php ${sender} ${size} ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать видео инструкцию (объяснение)

    Требуется девушка приятной внешности (20-28 лет), которая будет в кадре, пример: https://www.youtube.com/watch?v=b3mbNciQ4ZI https://www.youtube.com/watch?v=uIFWJdbnzz4 Съемка возможна на телефон, желательно на штативе. Необходимо быть в кадре и произвести некоторую информацию, которая будет предоставлена. Крайне важно, чтобы информация не читалась с листа, а ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    3 года назад