alex4maksimishin

Требуется девушка приятной внешности (20-28 лет), которая будет в кадре, пример: https://www.youtube.com/watch?v=b3mbNciQ4ZI https://www.youtube.com/watch?v=uIFWJdbnzz4 Съемка возможна на телефон, желательно на штативе. Необходимо быть в кадре и произвести некоторую информацию, которая будет предоставлена. Крайне важно, чтобы информация не читалась с листа, а ...