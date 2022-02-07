Автоматический переходи по ссылкам через расширение в Гугл хром

Необходимо создать расширение, при запуске которого, скрипт

- автоматически переходил по указанным ссылкам через указанный промежуток времени (ссылки хранятся в массиве);

- автоматический скрол по странице(например через каждые 5 сек скролится страница на определенное расстояние);

Как все происходит, берется ссылка с массива и браузер переходит по ней, скролится по этой странице указанное кол. раз через каждые 5 сек, и переходим на след. ссылку из массива и так в цикле.