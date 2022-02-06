Web приложение. обработка таблицы, отображение, ввод и сохранение данных (не просто в лоб, есть особенности) web приложение , под Linux, используем php, Postgres Тз с хотелкой реализации интерфейса приложено, там же описание структуры таблиц и примером ...
Необходима программа для регистрации на https://secure.e-konsulat.gov.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима программа(cкрипт, бот), которая проверяет наличие свободных мест для регистрации клиентов на сайте https://secure2.e-konsulat.gov.pl. В случае обнаружения свободных мест, заполняет анкету из заготовленных в БД данных и сохраняет полученный файл.
Программа должна проверять наличие свободных дат на сайтеhttps://secure2.e-konsulat.gov.pl, вводить капчу и выбирать из выпадающего списка нужные данные (работу системы можно посмотреть на сайте), при наличии свободной даты, открывать страницу регистрации и вводить в поля ранее внесенные в базу данные после чего скачивать полученный pdf-файл. Нужно зарегистрировать людей - граждан Белорусси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана через указанный сайт на дату для подачи на национальную рабочую визу D в Консульство.
Основные требования:
-простая и понятная административная панель с возможностью добавления, редактирования и удаления данных о клиентах
-система ежеминутного мониторинга наличия свободных мест для регистрации клиентов
-многопоточность при внесении данных и регистрации анкет
-способность поддерживать устойчивое соединение с сайтом консульства во время его повышенных нагрузок
Основные сложности:
-высокие нагрузки на сервер консульства в момент выдачи свободных мест для регистрации анкет. Необходимо оптимизировать отправляемые запросы с целью создания максимально устойчивого соединения.
-огромное количество желающих зарегистрировать анкету в ограниченном промежутке времени. Необходимо создать большое количество одновременно работающих копий скрипта, которые будут пробиваться на сайт и регистрировать анкеты.
Оплата после проверки программы на практике.
Тест работоспособности – должно быть зарегистрировано 40 пользователей.
Только в этом случае проект считается сданным.
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