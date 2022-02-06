Необходима программа для регистрации на https://secure.e-konsulat.gov.

Необходима программа(cкрипт, бот), которая проверяет наличие свободных мест для регистрации клиентов на сайте https://secure2.e-konsulat.gov.pl. В случае обнаружения свободных мест, заполняет анкету из заготовленных в БД данных и сохраняет полученный файл.

Программа должна проверять наличие свободных дат на сайтеhttps://secure2.e-konsulat.gov.pl, вводить капчу и выбирать из выпадающего списка нужные данные (работу системы можно посмотреть на сайте), при наличии свободной даты, открывать страницу регистрации и вводить в поля ранее внесенные в базу данные после чего скачивать полученный pdf-файл. Нужно зарегистрировать людей - граждан Белорусси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана через указанный сайт на дату для подачи на национальную рабочую визу D в Консульство.

Основные требования:

-простая и понятная административная панель с возможностью добавления, редактирования и удаления данных о клиентах

-система ежеминутного мониторинга наличия свободных мест для регистрации клиентов

-многопоточность при внесении данных и регистрации анкет

-способность поддерживать устойчивое соединение с сайтом консульства во время его повышенных нагрузок

Основные сложности:

-высокие нагрузки на сервер консульства в момент выдачи свободных мест для регистрации анкет. Необходимо оптимизировать отправляемые запросы с целью создания максимально устойчивого соединения.

-огромное количество желающих зарегистрировать анкету в ограниченном промежутке времени. Необходимо создать большое количество одновременно работающих копий скрипта, которые будут пробиваться на сайт и регистрировать анкеты.

Оплата после проверки программы на практике.

Тест работоспособности – должно быть зарегистрировано 40 пользователей.

Только в этом случае проект считается сданным.