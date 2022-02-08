Доработка и продолжение работы на Python/Vue.js

Наше агентство занимается продвижением nft-проектов и в данный момент появилась потребность в автоматизации процессов. Основная работа происходит в дискорде, для которого нам требуется бот или автокликер. Суть простая: бот должен автоматизировать процесс массовой рассылки по ...
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Общая ситуация: Часть проекта уже реализована, но понимание, что возможно что-то придется переписывать есть. Stack: backend - python, фронт - vue. Архитектура: клиент (Vue, Vuetify, Vuex, Axios) -> сервер (Fastapi, requests) -> база (sqlite)ОписаниеСервис предназначен для поддержки и обучения телефонных операторов. Состоит из 2-х модулей (скрины того, что есть сейчас, прикреплю внизу):1. Live. Во время разговора оператора и клиента при произнесении и распознавании ключевых слов в интерфейсе происходит одно из двух действий - вычеркивание пункта из заранее подготовленного списка или показ заранее подготовленной карточки с информацией. Эти заготовки оформлены в playbooks в формате json. Сейчас распознавание голоса реализовано с помощью api assembly.ai.2. Training. Здесь описать проще примером процесса. Оператор запускает "тренировку". Задает вопросы из телефонного скрипта, программа распознает речь оператора, находит в ней ключевые слова, сопоставляет их с заранее прописанными ключевыми словами и соответствующими "ответами", озвучивает соответствующий ответ (text-to-speech). Таким образом, получается тренировочный разговор оператора с "клиентом" во время которого прорабатываются навыки. "Сценарий" разговора в формате "ключевые слова оператора" - "ответ клиента" прописывается менеджером. Язык общения - английский. "Ключевое слово" - может быть и слово, и словосочетание.Дальнейшие шаги
На данный момент в live-модуле остается реализовать систему аутентификации, возможность добавления/редактирования playbooks, смена дизайна на шаблон для vuetify.В training модуле тоже требуется аутентификация, playbooks.В будущем для улучшения качества продукта планируется использовать инструменты Natural Language Processing (например api GPT-3), поэтому опыт работы с такими инструментами будет преимуществом.
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