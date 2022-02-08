Разработать бота для дискорда

Наше агентство занимается продвижением nft-проектов и в данный момент появилась потребность в автоматизации процессов.

Основная работа происходит в дискорде, для которого нам требуется бот или автокликер. Суть простая: бот должен автоматизировать процесс массовой рассылки по определённым каналам. В самой рассылке будет текстовый шаблон и прикреплённая гифка или видео.