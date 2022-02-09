Бот для твича

Нужно добавить небольшой функционал бот на питон с использованием силениум. Бот для автоматических ставок на спорт. Нужно будет добавить сортировку по лигам. Подробности в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен бот для твич канала, который исполнял бы команды следующим образом:
в игре hearthstone есть карты бадди и 75 героев, у которых они соответственно разные.
необходимо чтобы после написания в чате команды !buddy имя героя, бот бы постил его статы. То же самое для команды !goldenbuddy для их улучшенной версии.
Желательно, если напишите и объясните что и как работает для дальнейшей корректировки мной после выхода патчей.
и чтобы его можно было добавлять на другие команды, привязывая через дискорд
https://github.com/HS-Tools/HS-BG-Leaderboards-Bot/blob/main/src/buddies.py
аналогичный бот на английском языке
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