Бот для твича

Нужен бот для твич канала, который исполнял бы команды следующим образом:

в игре hearthstone есть карты бадди и 75 героев, у которых они соответственно разные.

необходимо чтобы после написания в чате команды !buddy имя героя, бот бы постил его статы. То же самое для команды !goldenbuddy для их улучшенной версии.

Желательно, если напишите и объясните что и как работает для дальнейшей корректировки мной после выхода патчей.

и чтобы его можно было добавлять на другие команды, привязывая через дискорд

https://github.com/HS-Tools/HS-BG-Leaderboards-Bot/blob/main/src/buddies.py

аналогичный бот на английском языке