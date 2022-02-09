Написать бота для игры

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок1002 просмотра
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Написать бота, который будет делать ряд простых движений и действий.

Можно использовать любые из следующих технологий:

- python;

- opencv;

- ahk;

- autoit;

и т.д.

2 года назад
deardeer
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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