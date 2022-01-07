Не говорите людям, как делать вещи. Скажите им, что делать, и они удивят вас своей изобретательностью (Фил Найт)

Языки Программирования:

Python, C++, C#, Javascript, PHP

Разработка игр:

Unity3D, Unity2D

Разметка:

HTML, CSS, JS

Работа с базами данных: MySQL, SQL, Access

Есть опыт работ с монтажом и обработки фотографий

Связь:

⬤ VK - https://vk.com/r4ms3s

⬤ Telegram - @tr3volka