tr3volka

Рамазан tr3volka

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Не говорите людям, как делать вещи. Скажите им, что делать, и они удивят вас своей изобретательностью (Фил Найт)

Языки Программирования:

Python, C++, C#, Javascript, PHP

Разработка игр:

Unity3D, Unity2D

Разметка:

HTML, CSS, JS

Работа с базами данных: MySQL, SQL, Access

Есть опыт работ с монтажом и обработки фотографий

Связь:

⬤ VK - https://vk.com/r4ms3s

⬤ Telegram - @tr3volka

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Отзывы заказчиков

TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$20
10 баллов
3 года назад
Доработать программу на С#
Сотрудничеством доволен. Спасибо за терпение
Понятно и доходчиво было объяснено задание. Рекомендую
Ответный отзыв
mihse
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
3 года назад
Спарсить mp3 файлы по списку
Быстро и качественно.
Была поставлена интересная работа, с хорошей поставленной задачей. Рекомендую!
Ответный отзыв