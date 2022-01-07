Не говорите людям, как делать вещи. Скажите им, что делать, и они удивят вас своей изобретательностью (Фил Найт)
Языки Программирования:
Python, C++, C#, Javascript, PHP
Разработка игр:
Unity3D, Unity2D
Разметка:
HTML, CSS, JS
Работа с базами данных: MySQL, SQL, Access
Есть опыт работ с монтажом и обработки фотографий
Связь:
⬤ VK - https://vk.com/r4ms3s
⬤ Telegram - @tr3volka
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Сотрудничеством доволен. Спасибо за терпение
Ответный отзыв
Понятно и доходчиво было объяснено задание. Рекомендую
$100
10 баллов
3 года назад
Быстро и качественно.
Ответный отзыв
Была поставлена интересная работа, с хорошей поставленной задачей. Рекомендую!