Доработать программу на С#

Здравствуйте. Есть сайт, с ним нужно мультипоточно взаимодействовать на запросах. То есть если мы 500 раз обращаемся к нему в браузере - мы имеем 500 вкладок по 250 мб каждая, если мы эмулируем заголовки браузера и ...