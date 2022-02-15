Создать программу для торговли на market.csgo.com / market.dota.net

Программа должна покупать, продавать, передавать предметы(работать вместе с SDA, SteamAPI) , вести статистику. Парсить один сайт. Иметь очень много настроек, "условии", таймеры. Экспорт/Импорт БД при желании. Быть максимально эффективным при работе с ресурсами, и главное с очень хорошей аналитикой предметов на сайте. ]Если у вас большой опыт при работе с этим сайтом, знаете как [то за проект могу заплатить

150 000, или больше, но только за очень качественную работу. Все подробности (ТЗ) после выбора исполнителя.

Срок 30 дней.