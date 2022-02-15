Добрый день, для реализации одного инструмента нужен специалист Python + ffmpeg
Создать программу для торговли на market.csgo.com / market.dota.net
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа должна покупать, продавать, передавать предметы(работать вместе с SDA, SteamAPI) , вести статистику. Парсить один сайт. Иметь очень много настроек, "условии", таймеры. Экспорт/Импорт БД при желании. Быть максимально эффективным при работе с ресурсами, и главное с очень хорошей аналитикой предметов на сайте. ]Если у вас большой опыт при работе с этим сайтом, знаете как [то за проект могу заплатить
150 000, или больше, но только за очень качественную работу. Все подробности (ТЗ) после выбора исполнителя.
Срок 30 дней.
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