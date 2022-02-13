Программа для жеребьевки

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Требуется сделать программу которая будет делать жеребьевку на турниры, если интересно отпиши пожалуйста
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