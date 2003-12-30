Скрипт для перевода из формата avif в png всех файлов в папке

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки693 просмотра
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Нужно создать скрипт который может перевести все файлы из папки из формата avif в формат png и отразить картинки по горизонтали. Java Script приветствуется.

2 года назад
guest_16447733410338
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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