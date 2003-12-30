Имеется сервер телефонии Asterisk+Freepbx на базе Sangoma. Нужно подключить телефонию к CRM Bitrix через Rest API. Примеры интересующих подключений: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fhabr.com%2Fru%2Fpost%2F518450%2F]https://habr.com/ru/post/518450/[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2FCrezZ%2Fbitrix24-freepbx-php]https://github.com/CrezZ/bitrix24-freepbx-php[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fhabr.com%2Fru%2Fpost%2F349316%2F]https://habr.com/ru/post/349316/[/url] Не рассматриваю коннекторы
Скрипт для перевода из формата avif в png всех файлов в папке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать скрипт который может перевести все файлы из папки из формата avif в формат png и отразить картинки по горизонтали. Java Script приветствуется.
- Похожие заказы
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Ищу специалиста для написания полноценного скрипта для бота сайта primedice. Язык программирования java, lua. Примеры готовых скриптов для данного бота можно просмотреть на сайте [url=https://freelancehunt.work/out/https%3A%2F%2Ffreelancehunt.work%2Fout%2Fhttps%253A%252F%252Ffreelancehunt.work%252Fout%252Fhttps%25253A%25252F%25252Fbot.seuntjie.com%25252Fscripts.aspx%25253Fid%25253D3]https://bot.seuntjie.com/scripts.aspx?id=3[/url] в разделе Скрипты Есть сайт казино, для которого уже ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Надо создать программу зависимостей свойств двух групп веществ и сделать это в виде фрактальных развивающихся структур..Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Телеграм-бот уведомления о новых релизах Deezer Нужен скрипт, который 1. Запускается раз в сутки по крону. 2. Проверяет наличие новых релизов от артистов в избранном у пользователя 3. Если есть новые релизы — присылает ссылки на релизы в одном ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть достаточно простой бот для инсты, и недавно инаста обновилась и он перестал рабоать. Скорей всего нужено подправить некотоыре его действия согласно новой вёрстки сайта. Как я понимаю, он парсит список и физически он его ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
есть биржевой робот для брокера тиньков , подключается и собирает данные через api (Python, asyncio, aiohttp, websocket, telegram, api broker) умеет покупать и продавать определенные акции и транслировать некоторые действия в телеграм. необходимо : 1)сделать аналогичный продукт ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $2000
Софт, который будет управлять множеством аккаунтов телеграм Основная цель: создание фейковой видимости трафика Софт в котором будет: 1. Авторег аккаунтов телеграм: 1) Загружаешь лист из условно 500 ников, 500 юзернеймов, 500 фотографий 2) Привязываешь его к токену smsactivate или любому ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $40
есть опенсурсная утилита для легального пентеста, но она уже функционально устарела и мне не хватает некоторых возможностей, собственно нужно дописать простенькую функцию динамической подстановки полезной нагрузки. Скрипт не тяжелый, работы на ~час. Подробнее в лс/тгПрикладное ПО6 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Найти программу, соответствующую ТЗПрикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад