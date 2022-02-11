Дописать python скрипт, вроде легко

есть опенсурсная утилита для легального пентеста, но она уже функционально устарела и мне не хватает некоторых возможностей, собственно нужно дописать простенькую функцию динамической подстановки полезной нагрузки. Скрипт не тяжелый, работы на ~час. Подробнее в лс/тг