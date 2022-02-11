Бот для торговли акциями на Python

Программа, которая помогает покерному игроку принимать решение. Надо сделать так, чтобы программа считывапа карты игрока, то что на столе, логировала решения и позволяла получить анализ/статистику эффективности стратегии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть биржевой робот для брокера тиньков , подключается и собирает данные через api
(Python, asyncio, aiohttp, websocket, telegram, api broker)
умеет покупать и продавать определенные акции и транслировать некоторые действия в телеграм.
необходимо :
1)сделать аналогичный продукт для других брокеров с откртым апи(втб,открытие,финам и тд) и
2)улучшить старые стратегии(4 шт)
3)добавить 6 новых стратегий.
4)улучшить выводимую аналитику в телеграм или в другой источник...
PS:
цена указана за выполнение всех задач,
код в битбакет, работаем по спринтам, пишите ставку часа.
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тестовым заданием будет являться передача тестового не физического запроса через апи брокера.
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