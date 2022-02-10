Дописать (почтистить код) криптора из исходников

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Доброго времени суток.

Дмитрий, мне нужно дописать криптор: исходники лежат на https://github.com/bytecode77/pe-union

Если коротко, то имеется фреймворк для создания полиморфного криптора. Фреймворк генерирует уникальный стаб, используя мусорные функции, вызовы winapi имитируя работу настоящего приложения и т.д. Сейчас криптор обнаруживается большинством антивирусов. Задача - почистить код, переписав несколько модулей (стабов) чтобы криптор оставался необнаруженным. За какое время вы сможете выполнить заказ и сколько это будет стоить?

2 года назад
guest_16329890421956
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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