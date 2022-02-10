Задача бота:Принимать и расшифровывать информацию ( ключей шифрования около 100 шт), поступающую с 10 каналов Телеграмм.И в результате выдавать один из ответов да/ нет / не знаю.
Программа, которая поможет покерному игроку принимать правильные реш.
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Программа, которая помогает покерному игроку принимать решение. Надо сделать так, чтобы программа считывапа карты игрока, то что на столе, логировала решения и позволяла получить анализ/статистику эффективности стратегии.
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