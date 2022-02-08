Перевести код работы с массивом из PHP на Delphi

Добрый вечер, нужно сделать программное обеспечение на windows.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести код работы с многомерным массивом из PHP на Delphi.
Пример на PHP:
$files['qaz1.txt'][] = array('20kb,' 'readonly');
$files['qaz1.txt'][] = array('30kb,' 'archive');
$files['qaz1.txt'][] = array('40kb,' 'readonly');
Т.е. на PHP мы можем очень просто получить значение 30кб:
$d = $files['qaz1.txt'][1][0];
Но если на PHP подобное занимает одну строку, то на Delphi работа с массивами намного сложнее.
Поэтому необходимо сделать подобное на Delphi, используя класс TDictionary.
Сам класс написан, осталось доработать сортировку элементов, чтобы они выводились в порядке добавления.
Пишите, жду от вас стоимость и сроки.
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