Почистить код стаба криптора c# или asm

Доброго времени суток

Станислив, мне нужно дописать криптор: исходники лежат на https://github.com/bytecode77/pe-union

Если коротко, то имеется фреймворк для создания полиморфного криптора.

Фреймворк генерирует уникальный стаб, используя мусорные функции, вызовы

winapi имитируя работу настоящего приложения и т.д. Сейчас криптор

обнаруживается большинством антивирусов. Задача - почистить код,

переписав несколько модулей (стабов) чтобы криптор оставался

необнаруженным. За какое время вы сможете выполнить заказ и сколько это

будет стоить?

1 Стаб написан на asm, второй на .net, нужно почистить любой их них