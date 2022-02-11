Почистить стаб криптора C#

Программа, которая помогает покерному игроку принимать решение. Надо сделать так, чтобы программа считывапа карты игрока, то что на столе, логировала решения и позволяла получить анализ/статистику эффективности стратегии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток
Эрик, мне нужно дописать криптор: исходники лежат на https://github.com/bytecode77/pe-union
Если коротко, то имеется фреймворк для создания полиморфного криптора.
Фреймворк генерирует уникальный стаб, используя мусорные функции, вызовы
winapi имитируя работу настоящего приложения и т.д. Сейчас криптор
обнаруживается большинством антивирусов. Задача - почистить код,
переписав несколько модулей (стабов) чтобы криптор оставался
необнаруженным. За какое время вы сможете выполнить заказ и сколько это
будет стоить?
1 Стаб написан на asm, второй на .net, нужно почистить любой их них
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