Требуется сделать программу на любом языке программирования

$13
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки861 просмотр
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Требуется сделать программу на любом языке программирования с графическим интерфейсом и отчет по ней.

2 года назад
guest_16442368528047
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
shadowkitty
Елена 
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$13
33 дня
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