Необходим скрипт на php, который на вход будет принимать набор параметров и отправлять запросом сюда: [url=https://www.copart.com/lotSearchResults?free=true&query=]https://www.copart.com/lotSearchResults?free=true&query=[/url] ну и отдавать результат. Прошу указывать реальные цену и сроки.
Требуется сделать программу на любом языке программирования
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Требуется сделать программу на любом языке программирования с графическим интерфейсом и отчет по ней.
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