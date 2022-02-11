Создать макросы VBA для Exel

Доброго времени суток Михаил, мне нужно дописать криптор: исходники лежат на https://github.com/bytecode77/pe-union Если коротко, то имеется фреймворк для создания полиморфного криптора. Фреймворк генерирует уникальный стаб, используя мусорные функции, вызовы winapi имитируя работу настоящего приложения и т.д. Сейчас ...