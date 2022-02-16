Исправить бота для Инсты (nodeJS)

Есть достаточно простой бот для инсты, и недавно инаста обновилась и он перестал рабоать. Скорей всего нужено подправить некотоыре его действия согласно новой вёрстки сайта. Как я понимаю, он парсит список и физически он его парсит, но крашится и говрит что не смог собрать. Видимо чтото до конца доделать не может.