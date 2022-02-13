Нужна формула эксел для расчета минимальной цены продажи товаров.

Нужна токая формула которая будет считать уже минимальную цену продажи товара с плюсом 1руб либо 1%.

Комиссия взимается от цены продажи!

То есть цена товара + комиссия от цены продажи = сколько должно быть цена продажи чтоб мы были в плюсе 1%.

И то же самое при маржинальносте 30%