Имеется сервер телефонии Asterisk+Freepbx на базе Sangoma. Нужно подключить телефонию к CRM Bitrix через Rest API. Примеры интересующих подключений: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fhabr.com%2Fru%2Fpost%2F518450%2F]https://habr.com/ru/post/518450/[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2FCrezZ%2Fbitrix24-freepbx-php]https://github.com/CrezZ/bitrix24-freepbx-php[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fhabr.com%2Fru%2Fpost%2F349316%2F]https://habr.com/ru/post/349316/[/url] Не рассматриваю коннекторы
Нужна формула эксел для расчета минимальной цены продажи товаров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна токая формула которая будет считать уже минимальную цену продажи товара с плюсом 1руб либо 1%.
Комиссия взимается от цены продажи!
То есть цена товара + комиссия от цены продажи = сколько должно быть цена продажи чтоб мы были в плюсе 1%.
И то же самое при маржинальносте 30%
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