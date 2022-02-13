Имеется сервер телефонии Asterisk+Freepbx на базе Sangoma. Нужно подключить телефонию к CRM Bitrix через Rest API. Примеры интересующих подключений: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fhabr.com%2Fru%2Fpost%2F518450%2F]https://habr.com/ru/post/518450/[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2FCrezZ%2Fbitrix24-freepbx-php]https://github.com/CrezZ/bitrix24-freepbx-php[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fhabr.com%2Fru%2Fpost%2F349316%2F]https://habr.com/ru/post/349316/[/url] Не рассматриваю коннекторы
Софт, который будет управлять множеством аккаунтов телеграм
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Софт, который будет управлять множеством аккаунтов телеграм.
Основная цель: создание фейковой видимости трафика
Софт в котором будет:
1. Авторег аккаунтов телеграм:
1) Загружаешь лист из условно 500 ников, 500 юзернеймов, 500 фотографий
2) Привязываешь его к токену smsactivate или любому другому аналогичному сервису
3) Он сам регает аккаунты, убирает видимость онлайна и вносит их в базу чтобы ей потом управлять
2. Хранение аккаунтов телеграм
1) Хранение созданных аккаунтов
2) Добавление уже созданных аккаунтов
3) Возможность войти в аккаунт, созданный софтом
4) Возможность удалить аккаунт (в случае бана или ограничений)
3. Управление аккаунтами
1.
ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО, НО ЕСЛИ НЕ СМОЖЕТЕ РЕШИТЬ ВОПРОС С КАПЧЕЙ, ТО ВСЕ РАВНО ПИШИТЕ
Автоматическое
1) Одновременно/поочередно аккаунты подписываются на одну или несколко групп + если потребуется, проходят капчу
2) Писать в чат после вступления в группу/группы
3) Оставлять комментарии под постом/постами
(Текст сообщения, комментария, ссылки на группы, посты – задаются в ручную списком)
Ручное
1) Возможность писать в чат софта разные сообщения, а они будут отображатся например под постом так чтобы каждое сообщение было от лица нового аккаунта.
2) Ровно также в окне софта напрмиер 1000 раз нажать подписаться и пройти капчу вручную, таким образом все аккаунт которые в базе подпишутся на группу.
4. Функции/настройки
1) Умение проходить капчу при вступлении
(от 'просто нажать на кнопку' до 'выбрать изображение на картинке или посчитать математичекский пример')
Примеры капч покажу лично.
2) Ввод всех/выбранных аккаунтов в онлайн нажатием кнопки (жму кнопку, выбранные аккаунты входят в онлайн и находятся в нем пока не отключу)
3) Переключение режимов – делать задачи одновременно какому-то количеству аккаунтов или поочередно с заданной скоростью
4) Выбирать скорость между действиями аккаунтов (например, после выполнения д-й 1 аккаунтом, задержка в 10 секунд и затем приступает к выполнению другой)
5) Конечно же, выбирать количество аккаунтов. Менять ники, аватарки в случае необходимости также быстро.
6) Выбирать количество групп, на которые нужно подписаться, постов, которые нужно прокомментировать
7) В случае невалидности аккаунта, его автоудаление из базы и оповещение об этом
8) Задать текст разных комментариев и чтобы боты с задержкой поочередно комментили.
9) Проверка активных аккаунтов
Возможно что-то вспомню/надумаю в процессе обсуждения задачи, но основные моменты расписал
Софт должен быть удобный в использовании (желательно как exe файл), управляться просто нажатием кнопок или управлением ползунков для скорости (без прописывания комманд)
При передаче софта также отдается исходник.
В личном диалоге объясню, для чего это нужно и как это должно работать
Без предоплат, работа только через посредника/безопасную сделку на фриланс сайте.
Заранее обговрим, что если я передумаю или не захочу, а работа выполнена в соотвествии с тз, то посредник отдает деньги вам, тк работа выполнена.
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