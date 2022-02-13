Сделать idef0 схему прогнозирования финансовой модели

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Для схемы предлагается следующая структура (должна быть изменена и дополнена исходя из нотаций idef0)

Прогнозирование финансовой модели организации, состоит из следующих блоков: 1.     Прогнозирование потенциала трафика2.     Прогнозирование плана продаж3.     Прогнозирование экономических показателей4.     Формирование финансовой модели5.     Апробация финансовой модели в реальных условиях 1.     Прогнозирование потенциала трафика - Определяется фактические значения показателей эффективности Яндекс.Директ и Гугл.Реклама; - При помощи формул моделируется максимум, который можно получать в рекламе;- Полученный максимум принимается за прогноз. 2.     Прогнозирование плана продаж - Определяются фактические значения показателей эффективности отдела продаж.- На основе максимума трафика из прошлого пункта определяется объём максимальных продаж;- Объем максимальных продаж делится на периоды с шагом роста каждого периода относительно прошлого периода, то есть получается план продаж. 3.     Прогнозирование экономических показателей - Определяются фактические значения экономических показателей;- На основе прогнозов из пункта 1 и пункта 2 определяется доходная и затратная часть; 4.     Формирование финансовой модели; - Полученные доходная и расходная часть объединяются в единую финансовую модель;- Производится оптимизация параметров финансовой модели, с точки зрения наибольшей прибыли; - Финансовая модель делится на периоды и утверждается на апробацию 5.     Апробация финансовой модели в реальных условиях -  После запуска рекламы и продаж, данные в финансовой модели пересматриваются и заменяются на реальные;- Финансовая модель и пересматривается и утверждается на заранее оговоренный период (месяц, квартал, год или больше)    

2 года назад
b1bk0
Денис 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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