Сделать idef0 схему прогнозирования финансовой модели

Для схемы предлагается следующая структура (должна быть изменена и дополнена исходя из нотаций idef0)

Прогнозирование финансовой модели организации, состоит из следующих блоков: 1. Прогнозирование потенциала трафика2. Прогнозирование плана продаж3. Прогнозирование экономических показателей4. Формирование финансовой модели5. Апробация финансовой модели в реальных условиях 1. Прогнозирование потенциала трафика - Определяется фактические значения показателей эффективности Яндекс.Директ и Гугл.Реклама; - При помощи формул моделируется максимум, который можно получать в рекламе;- Полученный максимум принимается за прогноз. 2. Прогнозирование плана продаж - Определяются фактические значения показателей эффективности отдела продаж.- На основе максимума трафика из прошлого пункта определяется объём максимальных продаж;- Объем максимальных продаж делится на периоды с шагом роста каждого периода относительно прошлого периода, то есть получается план продаж. 3. Прогнозирование экономических показателей - Определяются фактические значения экономических показателей;- На основе прогнозов из пункта 1 и пункта 2 определяется доходная и затратная часть; 4. Формирование финансовой модели; - Полученные доходная и расходная часть объединяются в единую финансовую модель;- Производится оптимизация параметров финансовой модели, с точки зрения наибольшей прибыли; - Финансовая модель делится на периоды и утверждается на апробацию 5. Апробация финансовой модели в реальных условиях - После запуска рекламы и продаж, данные в финансовой модели пересматриваются и заменяются на реальные;- Финансовая модель и пересматривается и утверждается на заранее оговоренный период (месяц, квартал, год или больше)