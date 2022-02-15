Переделать импортное по

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка728 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется промышленная программа для учёта деятельности гостиницы.

Написана на чем-то вроде Ms visual c++, состоит из множества DLL.

Необходимо задействовать существующие библиотеки и на их основе создать новую оболочку программы с новым названием и логотипом.

Цена обсуждается после ознакомления с программой.

2 года назад
folkote
Мурат 
41 годРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад