Переделать импортное по

[table]ЗадачаРазработка пользовательских интерфейсов (React, Redux) Участие в разработке архитектуры Знание: React.js, html, css, Javascript, PHP и Python, git. Хотелось бы узнать о вас 1. Ваш стек 2. Как вы оцениваете свой уровень (Jun, Mid, Sen) 3. Когда готовы стартовать 4. Сколько часов ...
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Имеется промышленная программа для учёта деятельности гостиницы.
Написана на чем-то вроде Ms visual c++, состоит из множества DLL.
Необходимо задействовать существующие библиотеки и на их основе создать новую оболочку программы с новым названием и логотипом.
Цена обсуждается после ознакомления с программой.
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