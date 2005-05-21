folkote

Мурат folkote

 
42 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Техническая поддержка системы управления отелем Fidelio V8

Наша компания называется Fidelio.pro. Мы занимаемся технической поддержкой отельной системы Fidelio V8.

Для более подробной информации переходите на наш сайт http://fidelio.pro

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$290
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Плагин оплаты для ресторанной системы IIKO

    Требуется переделка плагина оплаты для ресторанной системы IIKO с учетом новой версии API. Плагин должен обеспечивать передачу закрытия чека в Отельную систему Фиделио по протоколу FIAS. Имеется документация и примеры для реализации. Необходимы знания языка C.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переделать импортное по

    Требуется переделать существующее прикладное ПО для учета деятельности гостиницы, написанное на Ms Visual C++. Необходимо создать новую оболочку программы, используя существующие библиотеки, с новым названием и логотипом. Цена обсуждается после ознакомления с программой.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Модуль бронирования для сайта отеля с личным кабинетом

    Требуется разработать модуль бронирования для сайта отеля с функцией личного кабинета. Модуль должен включать выбор дат, категории номеров, тарифов, а также возможность просмотра предыдущих поездок и бонусов. Интеграция с предоставляемым API для получения доступности номеров и цен. Ожидается качественный и привлекательный интерфейс. Бюджет обсуждается в зависимости от сроков выполнения.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$290
10 баллов
3 года назад
Модуль бронирования для сайта отеля с личным кабинетом
Супер!
Работа сделана.
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