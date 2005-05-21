Требуется разработать модуль бронирования для сайта отеля с функцией личного кабинета. Модуль должен включать выбор дат, категории номеров, тарифов, а также возможность просмотра предыдущих поездок и бонусов. Интеграция с предоставляемым API для получения доступности номеров и цен. Ожидается качественный и привлекательный интерфейс. Бюджет обсуждается в зависимости от сроков выполнения.