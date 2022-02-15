Рабочая станция на базе Raspberry Pi

Используя любой телефон, планшет или ПК пользователь заходит в админ панель используя браузер. В веб приложении можно увидеть список заданий

для рабочей станции (выполненые и не выполненные задачи). Возможность добавить

новую задачу, изменить\удалить существующую.

По нажатию физической кнопки система генерирует qr код, сохраняет его значения в базе данных и в списке конкретной задачи. Выводится на

печать. В случае, если распечатать этикетку не получилось (принтер зажевал

наклейку, наклейка распечаталась с браком, не распечатывались из-за того, что

кончился рулон наклеек и т.п) должен быть функционал, позволяющий отметить в

системе последнюю бракованную наклейку (например двойное нажатие на кнопку или

зажатие кнопки на несколько секунд). Отмеченная наклейка как «брак» не

учитывается в количестве готовых изделий.

На данном этапе нужна 1 рабочая станция + веб приложение (админ панель) к ней.

Оборудование : EasyCoder PM4I, Raspberry Pi Zero W (или PI4)

Чуть более подробнее в прикрепленном файле.

Технологии для реализации - обсуждаемо.

Разработка проекта с нуля