Рабочая станция на базе Raspberry Pi

$500
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки737 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Используя любой телефон, планшет или ПК пользователь заходит в админ панель используя браузер. В веб приложении можно увидеть список заданий

для рабочей станции (выполненые и не выполненные задачи). Возможность добавить

новую задачу, изменить\удалить существующую.

По нажатию физической кнопки система генерирует qr код, сохраняет его значения в базе данных и в списке конкретной задачи. Выводится на

печать. В случае, если распечатать этикетку не получилось (принтер зажевал

наклейку, наклейка распечаталась с браком, не распечатывались из-за того, что

кончился рулон наклеек и т.п) должен быть функционал, позволяющий отметить в

системе последнюю бракованную наклейку (например двойное нажатие на кнопку или

зажатие кнопки на несколько секунд). Отмеченная наклейка как «брак» не

учитывается в количестве готовых изделий.

На данном этапе нужна 1 рабочая станция + веб приложение (админ панель) к ней.

Оборудование : EasyCoder PM4I, Raspberry Pi Zero W (или PI4)

Чуть более подробнее в прикрепленном файле.

Технологии для реализации - обсуждаемо.

Разработка проекта с нуля

2 года назад
alexander65
Александр 
30 летЭстония
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработка пользовательских интерфейсов (React, Redux)

    [table]ЗадачаРазработка пользовательских интерфейсов (React, Redux) Участие в разработке архитектуры Знание: React.js, html, css, Javascript, PHP и Python, git. Хотелось бы узнать о вас 1. Ваш стек 2. Как вы оцениваете свой уровень (Jun, Mid, Sen) 3. Когда готовы стартовать 4. Сколько часов ...

    React
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Необходимо разработать Биткоин майнер (для обучения)

    Необходимо разработать Биткойн майнер. Производительность не важна. Основное требование, что бы код был понятен и не его примере можно было объяснить как происходит процесс майнинга. Поэтому необходимы комментарии в коде, почему сделано именно так. Что должен ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Переделать импортное по

    Имеется промышленная программа для учёта деятельности гостиницы. Написана на чем-то вроде Ms visual c++, состоит из множества DLL. Необходимо задействовать существующие библиотеки и на их основе создать новую оболочку программы с новым названием и логотипом. Цена обсуждается после ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать idef0 схему прогнозирования финансовой модели

    Для схемы предлагается следующая структура (должна быть изменена и дополнена исходя из нотаций idef0) Прогнозирование финансовой модели организации, состоит из следующих блоков: 1.     Прогнозирование потенциала трафика2.     Прогнозирование плана продаж3.     Прогнозирование экономических показателей4.     Формирование финансовой модели5.     Апробация финансовой модели в реальных условиях 1.     Прогнозирование ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад