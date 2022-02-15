Рабочая станция на базе Raspberry Pi

Добрый день, для реализации одного инструмента нужен специалист Python + ffmpeg
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Используя любой телефон, планшет или ПК пользователь заходит в админ панель используя браузер. В веб приложении можно увидеть список заданий
для рабочей станции (выполненые и не выполненные задачи). Возможность добавить
новую задачу, изменить\удалить существующую.
По нажатию физической кнопки система генерирует qr код, сохраняет его значения в базе данных и в списке конкретной задачи. Выводится на
печать. В случае, если распечатать этикетку не получилось (принтер зажевал
наклейку, наклейка распечаталась с браком, не распечатывались из-за того, что
кончился рулон наклеек и т.п) должен быть функционал, позволяющий отметить в
системе последнюю бракованную наклейку (например двойное нажатие на кнопку или
зажатие кнопки на несколько секунд). Отмеченная наклейка как «брак» не
учитывается в количестве готовых изделий.
На данном этапе нужна 1 рабочая станция + веб приложение (админ панель) к ней.
Оборудование : EasyCoder PM4I, Raspberry Pi Zero W (или PI4)
Чуть более подробнее в прикрепленном файле.
Технологии для реализации - обсуждаемо.
Разработка проекта с нуля
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