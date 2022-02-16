Приложение на запросах (web)

Здравствуйте.

Есть сайт, с ним нужно мультипоточно взаимодействовать на запросах. То есть если мы 500 раз обращаемся к нему в браузере - мы имеем 500 вкладок по 250 мб каждая, если мы эмулируем заголовки браузера и делаем определенные действия, то в ram мы займем сущие копейки места.

Суть скрипта для начала: авторизация, взаимодействие с 2fa, клик по заданной кнопке, сохранение fingerprint под каждый unit.

Желательно человек с опытом подобных вещей. Указывайте язык реализации. Полагаю, что это C#.