Индикатор график

Добрый день, для реализации одного инструмента нужен специалист Python + ffmpeg
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мне нужны синтетические графики которые будут рисоватся ровно... к примеру разница котировок сбербаанк - сбербанк преф.= график.. По умолчанию в модуле баскет трейдинг в квике они рисуются криво.. хай и лоу баров неверные... можно ли сделать их ровными?
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