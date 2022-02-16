Java Password validator

Добрый день, для реализации одного инструмента нужен специалист Python + ffmpeg
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1. Instead of validating the password in the main method, we would like to delegate the password validation to a PasswordValidator class.
Extend the code to add the PasswordValidator class. Use principles of OOD so that the code can easily be changed when the password validation rules change.
перевод:
Вместо проверки пароля в основном методе мы хотели бы делегировать проверку пароля классу PasswordValidator. • Расширьте код, добавив класс PasswordValidator. Используйте принципы OOD, чтобы код можно было легко изменить при изменении правил проверки пароля.
В лс кину готовіе классы которые надо поменять.
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