Робот

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки555 просмотров
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Требуется робот для платформы TradingView. Стратегия проверена в ручной торговле.

Хочется, чтобы после разработки была поддержка и возможность доработки робота (за отдельный обсуждаемый гонорар).

Важно, чтобы вы могли подтвердить ваш опыт разработки под данную платформу. Откликайтесь сразу с резюме и кейсами.

Язык Pine Script.

2 года назад
guest_16337960301835
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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