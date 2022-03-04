Моделирование численности популяции

Прикладное ПОЗавершен1 заявка84 просмотра
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Здравствуйте, Елена! Пишу Вам, так мне Вас порекомендовали мои одногруппники. Они уже заказывали у Вас лабораторную по этому предмету.

Необходимо написать программу на любом языке программирование с графическим интерфейсом, а также отчет по ней.

Подобное задание уже заказывали у Вас Иван Попов, Ольга Приходько и другие ребята.

2 года назад
AntonSheremetev
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
shadowkitty
Елена 
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$14
4 дня
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