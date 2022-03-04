Моделирование численности популяции

Здравствуйте, Елена! Пишу Вам, так мне Вас порекомендовали мои одногруппники. Они уже заказывали у Вас лабораторную по этому предмету.

Необходимо написать программу на любом языке программирование с графическим интерфейсом, а также отчет по ней.

Подобное задание уже заказывали у Вас Иван Попов, Ольга Приходько и другие ребята.