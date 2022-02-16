Steam bot node.js

$100
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки618 просмотров
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В общем нужен бот который будет парсить цены с Стима и bitskins.com и будет покупать вещи с bitskins по заданным параметрам, а потом выставлять на торговой площадке steam по минимальной цене, рассматриваю людей только с опытом разработки подобных проектов. 

2 года назад
guest_1645031293118
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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