Steam bot node.js

Добрый день, для реализации одного инструмента нужен специалист Python + ffmpeg
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем нужен бот который будет парсить цены с Стима и bitskins.com и будет покупать вещи с bitskins по заданным параметрам, а потом выставлять на торговой площадке steam по минимальной цене, рассматриваю людей только с опытом разработки подобных проектов.
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