Приветствую вас, дорогие фрилансеры. Мне нужна небольшая консультация по скайпу в устной форме, в основном вот по каким вопросам: 1) есть ли технология позволяющая загружать информацию и выводить её на страницу для просмотра, ...
Необходимо продвигать сайт
Необходимо продвинуть сайт в топ http://test.kalopriemniki.net/ сайчас последние доработки делаем.
Нужен человек который возьмет на себя продвижение, напишет описание к товарам и топу подобное.
На все даю 20000р в месяц
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