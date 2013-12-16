Необходимо продвигать сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт19 заявок250 просмотров

Необходимо продвинуть сайт в топ http://test.kalopriemniki.net/ сайчас последние доработки делаем.

Нужен человек который возьмет на себя продвижение, напишет описание к товарам и топу подобное.

На все даю 20000р в месяц

11 лет назад
Slider_vm
Максимов 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров