Продвижение интернет магазина ddom.dp.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок219 просмотров

Требуется продвижение интернет магазина с нуля. Территориально только Днепропетровск и область. Исполнитель должен быть с Украины и желательно на постоянной основе. Составьте пакет предложений и отправьте.

11 лет назад
ddom
42 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров